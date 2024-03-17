Bakan Uraloğlu açıkladı! "İBB'nin 2019 sonrasında başladığı ve bitirdiği yeni bir raylı sistem yok" Kendisine sık sık "metro Fatihi" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 sonrasında geliştirerek yapım aşamasına getirdiği tek bir projesinin dahi olmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı.

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ensonhaber.com

İstanbul, CHP yönetiminde 5 yıllık süreçte ilerleme kaydedemedi.

İstanbul'u 5 yıldır yöneten CHP'li Ekrem İmamoğlu, söz verdiği ve yapmadığı projelerinden bahsetmiyor.

Aksine yaptığı metrolar olduğunu söyleyen ve kendisine "metro Fatihi" diyen İmamoğlu, kendisinden önce yapımına başlanan projelerin ismini değiştirerek, üzerine konmaya çalışıyor.

İmamoğlu'nun İstanbul'da yapımına başladığı tek bir raylı sistem hattı olmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, belgelerle ortaya koydu.

Habertürk'te katıldığı yayında konuşan Uraloğlu şu ifadelere yer verdi;

"2019 sonrasında İBB tarafından geliştirilerek yapım aşamasına geçirilen yeni bir raylı sistem hattı yoktur"

Şimdi 2019 Haziran itibariyle yapımı devam eden hat uzunluğu 134,7 kilometre. 2019 Haziran'dan sonra iptal edilen 3 tane proje var. 2019 Haziran sonrası bakanlığa devredilen Çam ve Sakura Hastanesi, bize devrildi yaptık dedik ya bir de orası. 2019 sonrasında İBB tarafından geliştirilerek yapım aşamasına geçirilen yeni bir raylı sistem hattı yoktur.



Sadece ismini değiştirdi, boyunu değiştirdi. Ama yeniden başlamış ve bitirilmiş olan bir proje yoktur. Çok net olarak söylüyorum.

İBB'nin bekleyen projesi yok

Bizdeki rakamlar bunlar. Çok net söylüyorum. Yeni baştan ihalesi yapılarak sıfır bir proje bitirmiş olduğu 5 yılda metro yok. Bekleyen proje yok. Tamamını onayladık. Bekleyen yok.

"Dedikleri gerçek değil"

Ben yalan lafını kullanmıyorum ama asla dedikleri gerçek değil. 2010 yılında bakanlar kurulu kararı çıkarıyoruz. Diyoruz ki; bakanlık tarafından yapılmış olan metroların kesintisi belediyenin brüt gelirinin yüzde 15'i kadar. Bu kesilir diyoruz. Belediyenin talepleri, bizim incelememiz...



Yaklaşık 1 yıl sonra bir kanun hükmünde kararname çıkararak bu sefer dedik ki; belediyeye devredilen hattın gelirinin yüzde 15'i. Bu da bu hatların parasını tahsil edilmesini 200 - 300 yıla kadar gidiyor.



19 Ocak 2019 seçimleri yapmadık. Daha belediye seçimlerine kaç ay var. Yaklaşık 3 ay var. Ankara Büyükşehir AK Parti'de, İstanbul Büyükşehir AK Parti'de... Değişiklik yapıyoruz. İmamoğlu'nun biz göreve geldikten sonra söylemleri doğru değil. Burada ne Sayın İmamoğlu var ne Sayın Yavaş var.



Raylı sistemler İstanbul'da bakanlığımız tarafından tamamlanmış olan yaklaşık 99 kilometre, 129 milyar yatırım yapmışız yedi tanesinde. Sadece 12.8 milyar lira kesmişiz. Bugüne kadar kesilmiş olan budur. Yüzde 10.

"Diyor ya İmamoğlu ben parasını ödedim..."