İHA

Türkiye, turizmde 60 milyon turist hedefine doğru ilerliyor.

Antalya, bu hedefte en önemli etken.

Antalya Havalimanı geçtiğimiz ay içerisinde toplamda 5 milyon 131 bin 665 yolcuya hizmet verdi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Antalya’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri haline gelen Antalya Havalimanı'nda kapasiteyi 35 milyondan 82 milyona çıkaracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Havalimanı ziyareti öncesi Dünya Havacılık Otoriteleriyle bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, Antalya’nın her geçen gün daha çok büyüdüğüne işaret ederek, Antalya Havalimanı’nın yetersiz kaldığını belirtti.

"ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN BİR TANESİ"

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Antalya ülkemiz için parlayan ve gelişen bir yıldız. Dünya Havacılık Otoritelerinin burada bir kongre düzenlemesi bizim için kıymetli. Antalya Havalimanı'nın yetersiz olacağını, ilerleyen zamanlarda yetmeyeceğini gördük ve onunla ilgili çalışmalarımızı da başlatmıştık. Buradaki çalışmalarımızı üç faz halinde yürüteceğiz, 2022 yılında ihalemizi yaptık. Burada yaklaşık 1 milyar Euro'luk bir yatırım gerçekleşecek ve yine devletimizin kasasına da yaklaşık 8 buçuk milyar Euro’luk bir katkı kira bedeli sunulmuş olacak, bunun yaklaşık 2.1 milyar Euro’luk kesimini de alıp hazineye peşin olarak 2022 tarihinde vermiştik. Burası “yap işlet devret” yönteminin çok başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli projelerimizden bir tanesi.

"VATANDAŞLARIMIZIN PRATİK BİR ŞEKİLDE UÇAĞA GEÇİŞLERİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Genişleme projesi kapsamında 93 bin metrekare olan dış hatların 231 bin metrekareye, 37 bin metrekare olan iç hatlar terminalinin de 75 bin metrekareye yükseleceğini açıklayan Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

Bunu yaptığımızda 35 milyon olan terminal kapasitemizi 82 milyona çıkaracağız. Peki bugün neredeyiz? Bugün esasında biz 35 milyonu aşmış durumdayız. Yani artık bu ihtiyaç ortaya çıkmış. Biz de bunu yönetme adına iki yıl önce çalışmalarımızı başlatmıştık. Birinci faz için söylüyorum, yüzde doksanları geçtik. Sene sonunda tamamen inşaatı bitirmiş olacağız ve önümüzdeki senenin hemen ilk günlerinde burayı hizmete açacağız. Bunlar Antalya'ya değer katacak. Buralarda apron sahalarından pist donanımına kadar her türlü işlemi de yapmış oluyoruz. Yine devlet konuk evi, VIP terminali, CIP terminali, genel havacılık terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, devlet hava meydanları işletmesinin hizmet binası, camii, lojmanlar vb. birçok işi de beraberinde yapmış oluyoruz. Bunların belli bir bölümünü de peyderpey hayata geçirmiş durumdayız. Burada şu an da hali hazırda 20 tane olan köprü sayısına da iç hatlarda 5 tane, dış hatlarda da 9 tane olmak üzere 14 tane köprü ilave ediyoruz ve bunu 34'e yükseltmiş oluyoruz. Hem kapasite anlamında hem de burayı kullanan insanların, vatandaşlarımızın çok daha hızlı, pratik bir şekilde uçağa geçişlerini sağlamış olacağız.

"YENİ BİR KULE İNŞAATIMIZ OLACAK"

Antalya Havalimanı’nın 25 yıllık işletme döneminde üç fazın tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı: