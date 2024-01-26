Bakan Uraloğlu duyurdu: Gayrettepe – Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı" ile metrobüsü ve ulaşımın tüm modlarını İstanbul Havalimanı'na kesintisiz bağlıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, ulaşımda hızlanmaya devam ediyor...

Ulaşım alanında yapılan hizmetler sayesinde birçok ülkeye örnek olan Türkiye, altyapı alanında da güçlü bir sisteme sahip.

Göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmaları tek tek duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bir müjdeyi daha açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yer verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ulaşımın tüm modlarını İstanbul Havalimanı'na kesintisiz bağlıyoruz"