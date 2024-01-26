Türkiye, ulaşımda hızlanmaya devam ediyor...
Ulaşım alanında yapılan hizmetler sayesinde birçok ülkeye örnek olan Türkiye, altyapı alanında da güçlü bir sisteme sahip.
Göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmaları tek tek duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bir müjdeyi daha açıkladı.
Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle hizmete açılacağını duyurdu.
Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yer verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Ulaşımın tüm modlarını İstanbul Havalimanı'na kesintisiz bağlıyoruz"
Ülkemizi kesintisiz, yerli ve millî raylı sistem ağlarıyla donatıyor; Türkiye’nin en derin metro istasyonu "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı" ile metrobüsü ve ulaşımın tüm modlarını İstanbul Havalimanı'na kesintisiz bağlıyoruz!
"Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’’ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılıyor!
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