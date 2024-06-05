Bakan Uraloğlu duyurdu: Güvenli internet abone abone sayısı 44 milyonu aştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2011 yılında uygulamaya alınan 'Güvenli İnternet Hizmeti'nin abone sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Abone sayısı 44 milyon 287 bini aşmış durumda" dedi.

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2011 yılında uygulamaya alınan “Güvenli İnternet Hizmeti”nin abone sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Güvenli İnternet Hizmeti’nin (GİH) 2011 yılında, Türkiye’de internetin güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda ortaya çıktığını belirten Uraloğlu, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikayet yapıldı. Yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkan sonuç özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi. GİH de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi.” ifadelerini kullandı.

"Çocukları internetteki olumsuz içeriklerden korumak önceliğimiz"

Uraloğlu, GİH ile başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını belirterek, "Aboneler yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahiptir." dedi.

Uraloğlu, mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların kolayca erişebileceği bir hizmet olduğunu vurguladı.

GİH’in, internetin sakıncalı içerikleriyle karşılaşmak istemeyen ve bu sebepten evine internet almak istemeyen vatandaşlar için de bir alternatif olduğunu bildiren Uraloğlu, "GİH ile mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde özgür bırakılmakta diğer taraftan güvenli bir kullanım ihtiyacı arayan kullanıcılara ise kendi tercihleri doğrultusunda bir alternatif İnternet erişim hizmeti sağlanmış olmaktadır." diye konuştu.

"Kullanıcı talep ve önerileri doğrultusunda hizmetimizi geliştiriyoruz"

Uraloğlu, Çocuk ve Aile olmak üzere iki profilin olduğunu belirterek, bu profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Zaten kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmet sürekli olarak geliştirilmekte ve etkinliği artmaktadır." dedi.

Uraloğlu, açıklamasında GİH’e ilişkin çalışmaların, Anayasa’nın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41. Maddesi ve Gençliğin Korunması kenar başlıklı 58. Maddesi hükümlerine dayandığını bildirerek şunları söyledi:

Ayrıca bu Anayasal hükümlerin yanında Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Tüketici ve Son Kullanıcı haklarını düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin İnternetin Güvenli Kullanımı başlıklı 15. maddesi de uygulamanın kapsamını belirledi. Yönetmelik, işletmecilere internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmeti sunma yükümlülüğü getirdi.

Şekil ve esaslar yeniden düzenlendi

Uraloğu, çalışmaların hukuki dayanaklar çerçevesinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 2011 yılında aldığı karar ile Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar şeklinde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Uraloğlu, uluslararası sözleşmelere de değinerek, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin reşit olmayanlara ilişkin düzenlemesi, Avrupa Konseyinin Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına Yönelik 201 sayılı Sözleşmesinin ilgili hükümleri, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ek protokol ile çalışmaların düzenlendiğini belirtti.