Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı yüzde 22,4 artışla zirvede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 'Majors Havalimanlar' kategorisinde pandemi öncesi 2019 Nisan ayı ile 2024 Nisan aylarının kıyaslanması sonucunda en fazla yolcu sayısını artıran havalimanı olduğunu açıkladı.

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Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), Avrupa’daki havalimanlarının 2019 yılı pandemi öncesi nisan ayı dönemi ile 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemindeki yolcu trafiği artışlarını değerlendirerek, buna göre en yoğun havalimanlarını açıkladı.

‘Majors Havalimanlar’ Kategorisinde İstanbul Havalimanı 2019 yılı Nisan ayına göre 2024 Nisan ayında yüzde 22,4 artışla yolcu sayısını en çok artıran ilk 5 havalimanı listesinde birinci sırada yer aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da artış yaşandı

‘Mega Havalimanlar’ kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2019 yılı Nisan ayı ile 2024 yılı Nisan ayı kıyaslandığında yüzde 13,2’lik yolcu sayısı artışı ile ikinci sırada, aynı kategoride yer alan Antalya Havalimanı ise yüzde 8,6’lık artış ile 5. sırada yer aldı.

‘Medium Havalimanlar’ Kategorisi’nde ise Erzurum Havalimanı 2023 yılı Nisan ayına kıyasla 2024 yılı Nisan ayında yolcu sayısını yüzde 43,2 yükseltirken, ‘Small Havalimanlar’ kategorisindeki Siirt Havalimanı da 2019 yılı Nisan ayına kıyasla yolcu sayısını yüzde 220 oranında yükseltti ve kategorisinde en çok yolcu sayısını artıran havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

Yapılan değerlendirmede 2023 yılı Nisan ayına göre yapılan kıyaslamada Türkiye’deki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısının, nisan ayı baz alındığında yüzde 19 oranında artış gösterdiği vurgulandı.

"Havalimanları arasında listenin başında yer aldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin açıkladığı veriler ışığında en çok yolcu sayısında artış yaşanan havalimanı olmasının Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ayrıca Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2023 Nisan ayı ile 2024 yılı Nisan ayı verileri karşılaştırdığı istatistiklere göre İstanbul Havalimanımız Londra Heathrow Havalimanı’nın ardından 6 milyon 593 bin 92 yolcu ağırlayarak yüzde 10,5 artış ile Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanımızı Paris, Amsterdam ve Madrid Havalimanları takip etti. Ayrıca kargo taşımacılığında İstanbul Havalimanı 2023 yılı Nisan ayına göre kıyaslandığında yüzde 42,7 artış gösterirken, bu kategorideki havalimanları arasında listenin başında yer aldı. Bu veriler ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın bir göstergesidir. Bu başarı, gurur abidemiz İstanbul Havalimanı'nın ülkemize sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanlarında büyük yükseliş

İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Erzurum ve Siirt havalimanlarının da kendi kategorilerinde önemli önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Uraloğlu, "Yılda 25 milyon ila 40 milyon arası yolcu ağırlayan “Mega Havalimanları” kategorisinde 2023 yılı Nisan ayına göre kıyaslandığında 2024 yılı Nisan ayında yolcu bazında en büyük büyümeyi yüzde 58’lik artış ile Antalya Havalimanı elde etti. Antalya Havalimanımız ayrıca 2019’a göre de yüzde 8,6’lık bir büyüme 5. sırada yer aldı.” dedi.

2023 yılı Nisan ayı ile 2024 yılı Nisan ayı kıyaslandığında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 20,6 büyüme ile Antalya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Aynı zamanda 2019 yılı ile 2024 yılı kıyaslandığında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 13,2 artış gösterdiğini görmekteyiz. Sabiha Gökçen Havalimanı bu kıyaslamada Atina’nın ardından kategorisinde 2. sırada yer aldı. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı sonunda Sabiha Gökçen Havalimanımızın ikinci pistini hizmete almıştık. Bu pistimizin açılması yolcu sayısının artışında önemli rol oynadı.

Siirt Havalimanı yolcu sayısını yüzde 220 artırdı

Bakan Uraloğlu, yılda 1 milyon ila 10 milyon yolcu ağırlayan "Medium Havalimanlar" kategorisinde yer alan Erzurum Havalimanı’nın 2023 yılına kıyasla yolcu sayısını Nisan 2024’te yüzde 43,2 oranında artırdığına dikkat çekerek, “Erzurum Havalimanımız en fazla yolcu sayısını artıran havalimanları sıralamasında 6. sırada yer aldı. Yılda bin ila 1 milyon arasında yolcu ağırlayan ‘Small Havalimanlar’ kategorisinde ise Siirt Havalimanı, 2019 yılı Nisan ayına kıyasla yolcu sayısını 2024 yılı Nisan ayında yüzde 220 oranında artırarak kategorisinde büyük bir atılım gerçekleştiren havalimanı oldu ve 1. sırada yer aldı.” şeklinde konuştu.