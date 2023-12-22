Bakan Uraloğlu duyurdu: Sabiha Gökçen'in ikinci pisti açılıyor! Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikinci pist ile artırdıklarını belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye, mega projeler ile ulaşım ve altyapı alanında güçlenmeye devam ediyor.

Yapılan projeler sayesinde kalkınarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında giren Türkiye, bir açılışa daha imza atacak.

Ulaştırma ve altyapıya dair hayat geçirilen projeleri duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen ile ilgili bir müjdeyi duyurdu.

Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

"Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanı"

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.