Bakan Uraloğlu: Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ni hızla bitireceğiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak’la Kalkınma Yolu Projesi hakkında yaptığı açıklamalarda, "Irak projeye hemen başlayalım modunda, bu işi dünyada bizden daha hızlı yapacak ülke yok." dedi.

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ensonhaber.com

Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgesel kalkınmayı desteklemek ve global ticarete katkıda bulunmak amacıyla "Kalkınma Yolu Projesi" kapsamında dört taraflı bir mutabakat zaptı imzaladı.

Toplam 20 milyar dolarlık yatırım hedefiyle hayata geçirilecek olan bu stratejik girişim, söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirerek, bölgesel istikrar ve refahın artırılmasını amaçlıyor.

Proje, aynı zamanda enerji, ulaşım ve altyapı sektörlerinde önemli gelişmeleri beraberinde getirecek.

"Bu işi dünyada bizden daha hızlı yapacak ülke yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, proje hakkında Habertürk'te Çetiner Çetin'in sorularını yanıtladı.

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Irak’la Kalkınma Yolu Projesi son 1 yılda deprem sıkıntısını da atlattıktan sonra daha çok gündemimize oturan bir proje oldu.



Kuveyt'ten gelecek yük, demiryoluyla Londra'ya kadar gitme imkanına sahip olacak. Akdeniz, Karadeniz, Ege denizine ülkemiz üzerindeki karayolu ve demiryollarıyla o bağlantıyı sağlamış olacağız.



Türkiye'nin politikası hep kazan kazan üzerine olmuştur. Bunun net örneklerini Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde görüyoruz.



Irak projeye hemen başlayalım modunda, bu işi dünyada bizden daha hızlı yapacak ülke yok.



Stratejik konumdayız zaten, bu konumumuzu çok daha güçlendirecek, güvenliğimize katkı sağlayacaktır. Türkiye varsa endişe duymuyoruz diyorlar ortaklarımız."

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