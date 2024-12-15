Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile dikkat çekti..

Bakan Uraloğlu, açıklamasında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2-8 Aralık dönemini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

GÜNLÜK ORTALAMA 1352 UÇUŞLA AVRUPA'DAKİ EN YOĞUN HAVALİMANI

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadelerde bulundu:

İstanbul Havalimanı'mız, Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız günlük ortalama 662 uçuşla aynı listede 10'uncu sırada yer aldı.

EN YOĞUN TRAFİK HACMİNE SAHİP 6'INCI ÜLKE

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığı bilgisini paylaştı.

Uçuş yoğunluğundaki başarının uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam ettiğini vurgulayan Uraoğlu, son olarak şu değerlendirmelerde bulundu: