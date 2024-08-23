Abdulkadir Uraloğlu: Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan yolcu sayısı doğrultusunda genişletme çalışmalarının tamamlandığı Trabzon Havalimanı'nda, yeni hizmet binalarının 27 Ağustos'ta hizmete açılacağını duyurdu.

AA

Türkiye'de ulaşım adına dev adımlar atılmaya devam ediliyor.

Son zamanlarda yoğun ilgi gören Trabzon Havalimanı'nda, artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

BAKAN URALOĞLU DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, paylaştığı yazılı açıklama ile çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Geçen yıl iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun 9'uncu havalimanı konumunda olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

27 AĞUSTOS'TA HİZMETE AÇILACAK

"2024 yılında ise bu zamana kadar 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız."

Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binası, ısı merkez binası ve CIP Terminalinin açışını gerçekleştireceklerini, dış hatlar giden yolcu binası cephe imalatlarının yapımının ise devam ettiğini aktardı.

"SEYAHAT DENEYİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Yeni hizmet binalarını Trabzon'un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptıklarını yineleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Dış hatlar gelen yolcu terminalini 3 bin 77 metrekare büyüklüğünde, havalimanımıza kazandırdığımız yeni CIP yolcu binasını ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettik.

Yeni CIP Terminalinin modern mimarisi ve donanımı ile yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek hizmetler sunacağız ve seyahat deneyimini en üst seviyeye çıkaracağız."

YOLCULARIN KONFORU HEDEFLENDİ

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda kapasiteyi artırırken yolcuların konforunu da sağlamayı hedeflediklerine işaret ederek, "Dış hatlar gelen yolcu terminalinin 100 metre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplama standardında olan kara yolu bağlantı çalışmalarını da eş zamanlı olarak bitirdik." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)