Bakan Uraloğlu Trabzon'da gençlerle bir araya geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu memleketi Trabzon'da gençlerle bir araya geldiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalarıyla adından söz ettiren bir isim.

Türkiye'nin ulaşım sektöründeki büyük atılımlarını projeleriyle destekleyen Bakan Uraloğlu, çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun bir tempoya sahip olan Bakan Uraloğlu, fırsat buldukça ise gençlerle bir araya gelmeye çalışıyor.

Bu defa gençlerle memleketinde buluştu

Bakan Uraloğlu bu defa gençlerle Trabzon'da bir araya geldi.

Gençlerin evine konuk olan Bakan Uraloğlu, burada TEKNOFEST sohbeti yaptı.

O keyifli anlar sosyal medyadan yayınlanırken, gençler ise başarılarını şu sözlerle anlattı;

"Yüksek irtifa roketi olarak Türkiye birincisi olduk"

Biz 2020 yılında Trabzon'da yapılmamış bir iş olan roketçilik üzerine çalışmaya başladık. 2021 yılında da ilk roketimizi uçurduk. Selçuk Bayraktar'la birlikte. 10 bin fit irtifaya roketimizi başarıyla uçurduk. 2022 yılında yine TEKNOFEST'e katıldık. Yüksek irtifa roketi olarak Türkiye birincisi olduk.

"Artık Amerika'dan alınmayacak"

20 bin fit irtifaya çıktık. Türkiye şampiyonu olduk. Tamam, siz bunu çok iyi yaptınız, başardınız. Üretimi olmayan alt parçaları var. gidin, bir alt parçayı başarın, o parçayı siz sağlayın. Türkiye'ye dediler. 100 metrekare kadar güzel bir dükkanımız var. Mayıs ayında onların roketlerine motorumuzu entegre edeceğiz. İlk uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Bu roket konusunda her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Amerika'dan alınmayacak artık. Bizden alınacak.

"Sıfırdan üretmek ayrı kıymetli"

Bu sözlerin üzerine Bakan Uraloğlu ise gençlere, "Rokethanenize bir gelelim. Sıfırdan üretmek mutlaka ayrı kıymetli" dedi.