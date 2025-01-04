Bakan Uraloğlu: Tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı

İHA

2024 yılı sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yazılı açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimlere dikkat çekti.

Abdulkadir Uraloğlu, eğitimler sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balon turizminde gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralarda bulunduğunu aktardı.

"TÜM ZAMANLARIN YOLCU REKORU"

2024 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 933 bin yerli-yabancı yolcu ile tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı ise 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi.

"SICAK HAVA BALONU İŞLETMECİLİĞİ HER YIL BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'de SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi.

Uraloğlu, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini de ifade ederek, şu sözleri sarf etti: