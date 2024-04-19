Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ankara-Diyarbakır turistik tren seferi başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır turistik treninin ilk seferinin başladığını duyurdu. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Turistik Doğu Ekspresine alternatif rotalar için Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Ankara-Diyarbakır seferleri başladı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan Diyarbakır'a doğru kalkan treni uğurladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz"

"Bu güzel günde vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek için toplanmış bulunuyoruz. Anadolu'nun eşsiz topraklarını arşın arşın gezen Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif rotalar sunmak amacıyla bugün de Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz. Trenimizin ilk seferinde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Turistik Doğu Ekspresi'yle yolculuk oldukça popüler bir hale geldi.

"YHT ile doğrudan 11 şehrimize hizmet verilmektedir"

Seyahat severlerin ve fotoğraf sanatı tutkunlarının da gözdesi olan yolculuk sınırları aşarak yabancı turistlerin de ilgi duyduğu rota haline geldi. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükeniyor, fakat güzel ülkemizde turistlik doğu ekspresi dışında da onlarca demiryolu seferi bulunmaktadır. TCDD Taşımacılığın işlettiği Yüksek Hızlı Trenlerimiz doğrudan 11 şehrimize, tren ya da otobüs bağlantıları kombine taşımacılık ile 9 şehrimize de dolaylı olarak hizmet etmektedir."

Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından konu başlıkları şu şekilde:

"Yenilikçi bir bakışla tren seferlerimizin turizme hizmet etmesini sağlıyoruz"

Alt ve üst yapısı iyileştirilen konvansiyonel hatlarımızda işletilen bölgesel ve ana hat trenlerle cennet vatanımızın hemen her köşesini keşfetmek mümkündür. Bu rotalar seyahat edenlere, seyre doyum olmayan manzaralar sunmasının yanında yeni yerler keşfetme imkanı da sunmaktadır. Biz de yenilikçi bir bakışla tren seferlerimizi yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra turizme hizmet edecek şekilde yeni rotalar ile zenginleşmesine katkı sağlıyoruz.

"2023-2024 kış sezonunda 11 bin 611 yolcu seyahat etti"

Dünyanın en güzel ilk 4 rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne 29 Mayıs 2019 tarihinde Turistik Doğu Ekspresi seferlerini de eklemiştik. 2023-2024 kış sezonunda bu trenimizle 11 bin 611 kişi seyahat etti. Yolcularımız çok güzel anılarla dönerken rota üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına büyük katlı sağladılar. Bunun yanında Kars-Erzurum arasında turizme destek amaçlı olarak kış sezonunda Turistik Bölgesel Trenler işleterek seyahat severlere başka bir seyahat imkanı daha sunduk. Seyahat severler için sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da tren rotalarımız bulunuyor. İstanbul Sofya Treniyle ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde Avrupa’ya ulaşmakta hem ekonomik hem de çok konforlu.”

"Diyarbakır’dan 21 Nisan Pazar günü Ankara’ya doğru yola çıkacak"

Uraloğlu, seyahat severler için Turistik Diyarbakır Ekspresi’ni de bugün itibariyle hizmete verdiklerini belirterek, “Turistik trenimiz bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek. Trenimiz 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Şimdi sizlerle birlikte uğurlayacağız, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ de Ankara’ya doğru yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak. Yataklı vagonda bir oda fiyatını Ankara-Diyarbakır parkurunda 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin TL olarak belirledik.”

"Seferler Türkiye’nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor"

“Güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkânı sunarak kültürel iletişimi de güçlendirecek. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurtdışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye’nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor.”

"Önümüzdeki dönemlerde buralarda da turistik trenlerimizle seyahat imkanı sağlayacağız"

“Örneğin Konya-Adana-Konya arasında sefer düzenleyen TCDD Taşımacılık ana hat trenlerinden birisi olan Toros Ekspresi, Adana yolculuğunda, Akdeniz iklimine özgü çam ormanlarını, tarihi köprüleri ve Toros dağlarını seyredebilir, Konya’ya geldiğinizde ise bozkır coğrafyasının muhteşem doğasına tanıklık edebilirsiniz. Ya da Zonguldak-Karabük Treni’ni ile Karadeniz’in yemyeşil doğasının huzurunu paylaşabilirsiniz. Daha Ege ekspresi, Göller Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi gibi eşsiz coğrafyalar da süzülen tren hatlarımız mevcut. Canı gönülden inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde buralarda da turistik trenlerimizle seyahat imkanı sağlayacağız.”

"22 yılda demir yollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik"

Son 22 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Demiryollarında Atatürk dönemindeki “bahar havasını” yeniden oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, “Eğer AK Parti Hükümetleri demiryollarına yatırım yapmasaydı, bugün turistik trenlerden, yenilikçi demir yollarından, tren kültüründen bahsetmek de mümkün olmayacaktı. O muhteşem heyecanı yeniden yakaladık. 22 yıl içinde demiryollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan “Tek Yol Tek Kuşak” girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün hale getiren Marmaray ile Londra’dan Pekin’e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk.”

"Yüksek Hızlı trenler ile bugüne kadar 85 milyon yolcu taşıdık"

“Demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6. Dünya’da 8. Hızlı tren işletmecisi yaptık. Yüksek Hızlı trenler ile bugüne kadar 85 milyon yolcu taşıdık. Özetle son 22 yılda demiryollarında öyle bir çıkış yakaladık ki, bundan sonra kimse demir yollarını ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecektir.”