Bakan Varank açıkladı! Bir gün dolmadan Togg'a 17 bin 275 sipariş geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a, 24 saat dolmadan 17 bin 275 sipariş geldiğini açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli araç hayali gerçek oldu.

Son teknolojiyle üretilen Togg'un ön siparişleri 16 Mart'ta başladı.

27 Mart tarihine kadar siparişlerinin alınacağı bilinen Togg T10X'in fiyat etiketi ise 953 bin TL'den başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden sipariş sayısını açıkladı.

24 saat dolmadan 17 bin 275 sipariş

Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı;

24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş.

Fiyat listesi

Akılları kurcalayan bir diğer konu ise diğer modellerin fiyatı.

İşte, T10X’in fiyatları;

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW : 953.000 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW: 1.055.000 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil (510 km) 160 kW: 1.215.000 TL

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Çekiliş süreci, ön ödeme...

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

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Kısa sürede şarj avantajı

Bir diğer yandan Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.