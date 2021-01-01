Bakan Varank: CHP, başörtülü hakimleri ayrıştırmaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözlerine ilişkin, "Genlerinize işlemiş faşistliği kelime oyunlarıyla örtemezsiniz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP'yi eleştirdi.

Varank yaptığı açıklamada, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözleri üzerine CHP'nin ayrıştırıcı bir parti olduğunu söyledi.

VARANK'TAN CHP'YE AĞIR ELEŞTİRİ

Varank'ın CHP'ye yönelik eleştirisi şu şekilde:

"CHP; ikna odalarıdır.

CHP; göstermelik üye yaptığı çarşaflı kadınları tartaklayıp otobüsten atmaktır.

CHP; başörtülü hâkimleri ayrıştırmaktır.

Genlerinize işlemiş faşistliği kelime oyunlarıyla örtemezsiniz.

Kadınları ve inançlarını istismar ettiğiniz için siz özür dileyeceksiniz!"