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    Bakan Varank: Haziranda sanayi üretimi yükseliş gösterdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, haziranda sanayi üretiminin hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdiğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.08.2020 - 11:11
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    Bakan Varank: Haziranda sanayi üretimi yükseliş gösterdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haziran ayındaki sanayi üretiminde yaşanan yükselişle ilgili konuştu.

    HEM AYLIK HEM DE YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

    Bakan Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici." ifadelerini kullandı.

    "DÜNYANIN EN HIZLI TOPARLANAN 5 ÜLKESİNDEN BİRİ OLDUK"

    Bakan Varank, şöyle devam etti:

    "Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk."

    Bakan Varank: Haziranda sanayi üretimi yükseliş gösterdi #1

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