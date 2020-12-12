Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda, önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis kürsüsünde konuştu.

Varank yaptığı açıklamalarda, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın Türk SİHA'larına olan rahatsızlığını eleştirdi.

Varank yaptığı açıklamada, "Sayın Garo Paylan, biraz önce çıktı Batı'nın sözüm ona özgür bilim ekosistemini yere göğe sığdıramadı. Neymiş Almanya'da aşı üretiliyormuş, ABD'de aşı üretiliyormuş, Türkiye'de SİHA, tank, tüfek üretiliyormuş.

Emperyalist Batı hayranlığı gözünü öyle bürümüş ki, örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil.

Bakan Varank: Mevzu Türk SİHA'ları olunca anti militarist kesiliyorsunuz İZLE

"MEVZUBAHİS TÜRK SİHA'LARI OLUNCA ANTİ MİLİTARİST KESİLİYORSUNUZ?"

'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz?

Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor.

"BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRDIĞI İÇİN Mİ SİHA'LARDAN RAHATSIZSINIZ"

Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azeri kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız?

Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Teknolojinin kendisini, insanlık yararına-zararına diye ayıramazsınız. Eğer bir zulmü dindiriyorsanız, eğer ülkenizi savunmak için kullanıyorsanız o teknoloji insanlık yararınadır." ifadelerinde bulundu.