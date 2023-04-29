Bakan Varank: Türkiye'nin geleceğinin girişimcilikte olduğunu biliyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TechIN Bursa girişimcilik merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, “21 yıldır AR-GE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik” dedi.

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BEBKA desteği ile hizmete giren TechIN Bursa girişimcilik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin geleceğinin girişimcilikte olduğunu belirten Bakan Varank şöyle konuştu:

"Biz 21 senedir Türkiye'de AR-GE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik"

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz girişimciliğin hamisi bir bakanlığız. Gerek geleneksel girişimcilik, gerek teknoloji tabanlı girişimciliğe çok farklı destekler veriyoruz. TÜBİTAK'la, KOSGEB’le, kalkınma ajanslarıyla gerek fonlama olsun, gerek mentörlük olsun, farklı programların devreye girmesiyle biz girişimci gençlerimizi destekliyoruz. Bunun yanında Teknoparklarımızla AR-GE ve tasarım merkezlerimizde KOSGEB'e bağlı TEKMER'lerimizle de girişimci gençler başta olmak üzere Türkiye'de kendi fikrini ticarileştirmek isteyen işletmelere mekansal destekler veriyoruz. Girişimcilerimiz neden Teknoparkları, TEKMER’leri tercih ediyor. Teknoparkların ve TEKMER’lerin vergisel manada oldukça ciddi avantajları var. Bunun yanında mentörlükten iş geliştirmeye kadar biz Teknoparklarımızda, TEKMER’lerimizde genç girişimcilerimize ihtiyaç duydukları alanlarda gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. BEBKA’da Bursa’da önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz şu anda 2 tane Teknoparkımız tamamen dolu. Genç girişimcilere bir ofis vermek, onları misafir etmek anlamında bu güzel girişimi hayata geçirdiler. Ve şu an genç girişimci arkadaşlarımızı burada misafir ediyorlar. Biz 21 senedir Türkiye'de AR-GE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik. Bunu söylediğimizde zaman zaman itiraz edenler oluyor ama bir resmi anlatabilirsek bu söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu da arkadaşlarımız görebilirler. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece iki tane Teknopark vardı. Ve bu 2 Teknopark da sadece 680 kişi çalışıyordu tüm Türkiye'de. Şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında 98 Teknopark var ve Teknopark da 9 bine yakın şirket 90 bin araştırmacı faaliyetlerine devam ediyor. 2 Teknoparktan, 98 Teknoparka 680 araştırmacıdan 90 bin araştırmacıya."

“Son birkaç haftaya baktığımızda bile neleri başardığımızı görebiliriz”

Bakan Varank AR-GE konusunda atılan adımlara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"2002 senesinde tam zaman eşdeğer AR-GE çalışanı ülkemizde 39-40 binler seviyesindeydi şu anda tüm Türkiye'de 222 bin ARGE yapan tam zamanlı personel var. Bunlar büyük rakamlar ve AR-GE'ye inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'nin katma değerli üretimde çok hızlı yol alabildiğini de görebiliyoruz. Son birkaç haftaya baktığımızda bile neleri başardığımızı görebiliriz. Türkiye'nin otomobili şu anda yollarda. Türkiye'nin en büyük AR-GE merkezlerinden bir tanesi Togg'un bünyesinde. TCG Anadolu'yu donanmamıza teslim ettik. Türkiye'nin metre altı çözünürlükteki ilk yerli ve milli uydusu İmece'yi uzaya fırlattık. Bugün TUSAŞ'ın geliştirdiği ATAK-2 helikopteri uçtu, Hürjet'imiz havalandı, Gökbey helikopterimiz Ankara'dan İstanbul'a uçarak gitti. Gökbey helikopterini kendi yerli ve milli motorumuz TS1400'de uçurduk. Eskişehir 5 bin elektrikli ana hatlı lokomotifimizi raylara indirdik bunların tamamı son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz ve hepsi yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyonla elde edilmiş ürünler."

"Biz Türkiye'nin geleceğinin girişimcilikte olduğunu biliyoruz"

Sözlerinin devamında Bakan Varank şöyle dedi: