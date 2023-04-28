Bakan Varank: Uzay yolcusu adaylarımızın ikisi de erkek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı 24 TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Türk uzay yolcusu adaylarımız iki kişi, ikisi de erkek" açıklamasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:



"Birinci ayak teknoloji yarışmalarından oluşuyor. İlk sene biz teknoloji yarışmalarına oldukça mütevazi diyebileceğimiz bir rakamla başladık. Yani 10'un üzerinde kategoride kısıtlı sayıda 20 bin öğrencinin başvurduğu yarışmalarla biz TEKNOFEST'E başlamıştık. Bu yıl 300 binden fazla takım 1 milyonun üzerinde yarışmacı başvurdu. Ve ilk sene biz bir milyona yakın ziyaretçiyi burada ağırlamıştık. İlk sene ağırladığımız ziyaretçi sayısı kadar bu sene sadece yarışmalara başvuran gençlerimiz oldu. Tabi yarışmalar dediğimiz de gerçekten hem Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaçlarını göz önüne alarak trendleri takip ederek gençleri o alanlara yönlendirecek yarışmalardan bahsediyoruz. Bunlar nedir? İnsansız su altı araçları yarışmasından, çip tasarımına roket yarışmalarından, insanlık yararına teknolojiler yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride gençlerimizi biz bu yarışmalara davet ediyoruz. Gençler takımlarını kuruyorlar o alanlara yönelik ürünlerini geliştiriyorlar, teknolojilerini geliştiriyorlar ve yarışıyorlar. Bunun sonucunda da gençlerimiz büyük bir tecrübe kazanmış oluyor. Ama aslında biz Türkiye'nin gelecekteki teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye başlıyoruz. Geleceğin Selçuk Bayraktarlarını, Aziz Sancarlarını yetiştirmeye başlıyoruz. Takım oyunlarını onlara öğretiyoruz. Bakınız dün ben TÜBİTAK'ın Gebze kampüsündeydim orada iki yarışma devam ediyor. Bir tanesi elektrikili araç yarışması. En verimli şekilde elektrikli araçların tasarımlarını ölçen bir yarışma. Aynı zamanda dünyada gündemde Hyper-Lup teknolojisi yani yerin altında tünellerle insan ve mal taşımacılığı yapabilmeniz için teknoloji geliştirmekle ilgili bir yarışma. Bu şu anda gündemde."