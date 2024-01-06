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Bakan yardımcısı atama kararları Resmi Gazete'de

Bakan yardımcısı atama kararları Resmi Gazete'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.