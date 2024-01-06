Bakan yardımcısı atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılığına Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılığına Abdulkadir Polat atandı.

Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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