Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan 'UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı' paylaşımı Fransa’nın başkenti Paris’te 4 Aralık’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı kapsamında, ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ etkinliği düzenlendi.

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ensonhaber.com

Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO tarafından '2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı' ilan edildi.

Bu nedenle Fransa'nın başkenti Paris'te, 4 Aralık'ta "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği düzenledi.

Anma etkinliği, UNESCO'nun tarihi salonunda yapıldı.

Aşık Veysel'in eserlerinin yer aldığı program, farklı kültürden insanları bir araya getirdi.

"Veysel’ce bir hoşgörü ve bilgeliği.."

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da katıldı. Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Büyük halk ozanı Âşık Veysel’in vefatının 50. yılında, “2023 UNESCO Dünya Âşık Veysel Yılı” kapsamında, sanat kurumlarımızla birlikte projelendirdiğimiz "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliğini Paris’e taşıdık. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, küresel adaleti, barışı ve hoşgörüyü esas alan bakış açısını dünyaya anlatmaya ve tanıtmaya yönelik çalışmalarımızın arasına, bugün bir yenisini daha eklemenin mutluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.



Bugünün bir hatırası olarak, gönül ve düşünce dünyamızda, “Veysel’ce bir hoşgörü ve bilgeliği” hatıra bırakacağımıza inanıyorum. UNESCO Genel Direktörlüğü ve Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sayın Gülnur Aybet’in şahıslarında ev sahibi tüm makamlara teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Vefatının 50. yılında Aşık Veysel

Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuğu olarak 1894'te dünyaya gelen Aşık Veysel, 1973'te Sivrialan'da hayatını kaybetti.

Aşık Veysel'in en unutulmaz eserleri arasında "Uzun ince bir yoldayım", "Dostlar beni hatırlasın", "Güzelliğin on para etmez", "Atatürk'e ağıt", "Beni hor görme", "Beş günlük dünya", "Derdimi dökersem derin dereye", "Kahpe felek", "Kara toprak" yer alıyor.

Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan, şiirlerinde her zaman birlik ve beraberlik çağrısı yapan Anadolu ozanı, vefatının 50. yılında Türkiye ve yurt dışında her neslin dilinden düşürmediği eserleriyle anılıyor.