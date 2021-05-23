300 bin turizm çalışanına aşı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan yaklaşık 300 bin sektör çalışanına aşı yapıldığını, tüm turizm çalışanlarının Haziran sonunda aşılanmış olacağını ifade etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede aşı olan vatandaşların sayısı 27 milyonu geçti.

Turizm sezonu yaklaşırken, güvenli bir dönem geçirmek adına turizm sektöründe yer alan vatandaşların da aşılanma işlemleri başlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 300 bin sektör çalışanına aşı yapıldığı ifade edildi.

“TURZİMCİLERİN ÜÇTE İKİSİ AŞILANDI”

Nadir Alpaslan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları Haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz.”





“UÇUŞLARIN BAŞLAMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Rusya’nın Türkiye’ye yapılan uçuşları iptal etmesine de değinen Alpaslan, Rusya ile uçuşların başlamasının Türkiye için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Alpaslan, "En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.” ifadelerini kullandı.