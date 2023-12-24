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Bakan Yaşar Güler hastanede yaralı Mehmetçikler'i ziyaret etti

Bakan Yaşar Güler hastanede yaralı Mehmetçikler'i ziyaret etti Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Güler yaralı askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.