Bakan Yaşar Güler: Teröristler ne olduğunu anladıklarında iş bitmiş oluyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede artık girdikleri yerde örgütün kaçmak zorunda kaldığını Mehmetçik'in bölgede güven tazelediğini belirtti.

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Haber Merkezi

Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak şu anda en yoğunlaştıkları şeyin terörle mücadele olduğuna dikkat çekti.

Ülkemizi 40 yıllık bu beladan kurtarmak için milletimizi çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Yakın coğrafyamız olmak üzere pek çok bölgede ciddi hassas gelişmelerin yaşandığı dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak hak ve menfaatlerimizi korumak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde azim ve gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

diyen Bakan Güler, şunları söyledi:

"TERÖRÜ VE ARKASINDA DURANLARI TARİHE GÖMECEĞİZ"

Böylesine hassas süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli ve Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz istiklal harbimizden bu yana kadar en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetleri icra ediyoruz. Tabi ki 40 yıldır yakın coğrafyamızda PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş örgüttür. Dünyada çeşitli kaynaklar ülkeler tarafından besleniyor destekleniyor. Ve hala bu faaliyetleri devam ediyor. Ama biz inanıyoruz ki kim arkasında durursa dursun hepsiyle beraber bunları tarihin sayfalarına gömeceğiz. Terörle mücadelemiz uzun bir süreçten geliyor.

"ÖRGÜT ARTIK BULUNDUĞU YERİ TERK ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

Çok yoğun bir faaliyetle 1 yıl içerisinde tane komando tugayı kurduk. Ve bunlarla artık kapsamlı operasyonlara başladık. Gidiyoruz ve kalıyoruz. oradaki üst bölgelerimizle yaklaşık 7-8 senedir o üst bölgelerimizde birliklerimiz kahramanca çatışmalara devam ediyor. Terör örgütünü tamamen çaresiz bir vaziyete dönüştürdük.



Nereye gitse nereye girse karşısında bizi buluyor. Konseptin değişmesi aslında her şeyi değiştirdi. Etkin mücadele devam ediyor. Biz geri dönmüyoruz, örgüt bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalıyor. Tabi nereye giderse peşinden gitmeye devam ediyoruz.

"AMACIMIZ KİLİDİ KAPATMAK"

Bütün amacımız kilidi kapatmak. Çünkü artık terör örgütü hazır kilidin kapanmasına hazır aşamalara getirdik. Kuzey Irak bölgesinde 2017 yılında operasyonlara başladığımız zaman bunu en sonraki Zap bölgesi. Örgütün bütün yatırımlarını yaptığı, yıllarca kimsenin oraya giremeyeceğini düşünerek 3 katlı 2 katlı mağaralar her tarafa kazdığı bölge burası. Yaklaşık 30 küsur senedir orada yaşıyor. Biz bir stratejiyle bu bölgeyi en sona bıraktık. Örgüt bunu anlıyor ama anlamazlıktan geliyor. En sonunda Pençe-Kilit Operasyonu'yla Zap'a girdik. Hakikatten zor bir bölge. Türk Mehmetçiğinin kahramanlıklarıyla bu güne kadar getirdik.



Hava Kuvvetlerimizin büyük başarısı söz konusu. Orada olan generalinden en ufacık komandosuna kadar bütün personel 7-24 çok büyük gayretle bu faaliyeti bugün bulunduğumuz duruma getirdi.

"NE OLDUĞUNU ANLADIKLARINDA İŞ BİTMİŞ OLUYOR"

Bizim burada esas vurgulamaya çalıştığımız örgütün, bizim yaptığımız operasyonlarda sahanın gerektirdiği alışılmadık ve ön görülemezlik. Terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempoda yapıyoruz operasyonlarımızı. Ne olduğunu anladığı zaman iş bitmiş oluyor. Öyle bir duruma getirdik ki şimdi, bunu çok net ifade edebilirim o terör örgütünün başında olduğunu düşünenlerin yapabileceği tek bir hareket tarzı var. Gelecekler ve Türk adaletine teslim olacaklar.

"GELİN AİLELERİNİZE KAVUŞUN DİYORUZ"

Özellikle bu yıl çok sayıda teröristin örgütten kaçtığını görüyoruz. Hepsi kaderleriyle baş başa kalmış durumdalar. Biz teslim olun demiyoruz. Biz gelin ailelerinize kavuşun diyoruz. Türk askeri teslim olan kimseye el kaldırmamıştır. Elebaşları çatışmalar başladığında kaçıp gittiler. Türkiye'den katılım olmadğı için mecburen Suriye'den ailelerden kaçırdığı çocukları kısa sürede eğitiyorlar. Bunlarda da artık öğrendiler gelen hayatını kaybediyor. Ya gelirken kaçıyorlar ya da buraya geldikten sonra kaçıyor teslim oluyor.

IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ