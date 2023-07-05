AA
Komşu Yunanistan'la kritik temaslar sürüyor...
Liderler düzeyinde gerçekleştirilen telefon trafiği bakanlar seviyesinde devam ediyor.
Bakan Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkilerin önemi vurgulandı
Güler ile Dendias’ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.
Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.