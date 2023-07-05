Bakan Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi vurgulandı.

AA

Komşu Yunanistan'la kritik temaslar sürüyor...

Liderler düzeyinde gerçekleştirilen telefon trafiği bakanlar seviyesinde devam ediyor.

Bakan Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin önemi vurgulandı

Güler ile Dendias’ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.