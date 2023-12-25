Bakan Yaşar Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

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Türkiye, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce şehit edilen 12 askerinin yasını tutuyor..

Devletin üst kademesinden de terörle mücadele mesajları gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden operasyonları yönettikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak sınır hattına gitti.

Bakan Güler, terör örgütüne yönelik operasyonları yönetti

Önceki gün şehit olan 6 askerin memleketlerine uğurlama törenine katılan, Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret eden Bakan Güler, ardından komutanlarla Irak sınırı yakınındaki Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti.

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

"Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar devam edecek"

Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden yönettiği hava harekâtları sonrasında pilotlara seslendi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde Bakan Güler, özetle şu mesajları verdi:

“Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156’ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzî anlayışla devam edecektir."