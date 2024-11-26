Bakan Yaşar Güler'e CHP'li vekillerden 'teğmen' protestosu

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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet sonrası kılıçlı yemin eden ve slogan atan bazı teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TEĞMEN PROTESTOSU

Toplantı başlamadan önce CHP'li milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i protesto etti.

CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde oturdukları masalara, "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı dövizleri koydu.

DÖVİZLERLE KARŞILADILAR

CHP’li milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i bu dövizlerle karşıladı.

Bakan Güler, salona girdikten sonra CHP’li milletvekilleriyle de tokalaştı.

"TEĞMENLERİMİZE SAHİP ÇIKIN"

Tokalaşma sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç olmamalı." derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlerimize sahip çıkın.” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Güler ile tokalaşırken, "2023’e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz fesli Kadir’in değil Atatürk’ün askerleriyiz. Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz burada. Biz genç teğmenlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

"BASINDAN DEĞİL BAKAN'DAN DİNLEYİN"

Güler ise bu tepkilere karşılık, "Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin." diye karşılık verdi.

ARA VERİLDİ

Güler'in sunumunda teğmenlere yer vermemesi gerginliğe neden olurken görüşme 15 dakika ertelendi.