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Türkiye'de göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Yerlikaya, geçen yıl yurt genelinde 10 bin 482 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

82 bin Suriyeli ülkesine döndü

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:



GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE yönelik düzenlenen operasyonlarda,



10 bin 482 şüpheli yakalandı.

3 bin 744’ü tutuklandı.

1499’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz.



371 bin 433 Vize/Vize Muafiyeti veya İkamet Süresi Biten Yabancı (Düzensiz göçmen durumuna düşen), düzensiz göçle kararlı mücadelemiz sonucu kendiliğinden ülkemizden çıkış yaptı.



82 bin Suriyeli,

GÖNÜLLÜ, GÜVENLİ VE ONURLU

GERI DÖNÜŞ KAPSAMINDA ülkelerine döndü.



223 bin 856 Düzensiz Göçmenin, Sınırlarımızda Kurduğumuz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri İle Milli Savunma Bakanlığımızın Kararlı Ve Hassas Çalışmaları Neticesinde Sınırlarımızdan Girişi Engellendi.



254 bin Düzensiz Göçmen; yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı/tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı.



Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan Göçmen Kaçakçılarına Asla Fırsat Vermeyeceğiz.



Operasyonları düzenleyen Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz.