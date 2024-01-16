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Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlar ile terör örgütlerine göz açtırmıyor...

Emniyet güçleri yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Son olarak Kahramanlar-43 Operasyonu kapsamında, 28 ilde 165 şüpheli yakalandı.

Detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahraman polislerimizi tebrik ederken, şu ifadeleri kullandı;

"Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz"

28 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” Operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.



Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” Operasyonları kapsamında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde;



Bölücü Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen,



Bölücü Terör örgütünün “Gençlik Yapılanması” ve “Kadın Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten,



Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan,



Geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.



Operasyonlarda yapılan aramalarda;



Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.



Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.