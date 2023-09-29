Bakan Yerlikaya duyurdu: 52 FETÖ mensubu şüphelisi Transfer Operasyonu ile yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırılmıyor... Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlarda yakalananlara dair detayları da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşıyor. Son olarak FETÖ mensublarına yönelik yapılan operasyonda, 52 şüpheli Transfer Operasyonu ile yakalandı. Bakan Yerlikaya detayları paylaştı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı detaylarda şu ifadelere yer verdi; 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE YER ALMIŞ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ

FETÖ ÜYELERİNE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TOPLADIKLARI PARALARLA YARDIM EDEN 52 FETÖ MENSUBU ŞÜPHELİSİ “TRANSFER

OPERASYONU” İLE YAKALANDI!



FETÖ'YLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ!



Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda:



FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.



Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.



Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.



HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN,TANKLARLA EZMEYE ÇALIŞAN

HAİNLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ!