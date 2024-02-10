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Türkiye, içeride ve dışarıda gerçekleştirilen operasyonlarla suç örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Her gün genişleyen operasyonlar dizisine bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen "Kafes-38" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Balıkesir ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-38" operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyon sonucu ele geçirilenler

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

“KAFES-38” operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi.



4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.



Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.



Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca; “Tefecilik, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarına yönelik gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti sonucu şüphelilerin;



Ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri,



Borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri,



Borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları,



Varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları,

Alıkoydukları mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istedikleri,



Ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları

tespit edildi.



Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 Milyon TL değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Operasyonlar neticesinde;

312 adet senet ve 5 adet çek,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve

Çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu.



Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.



Suç Örgütü Kurarak Halkımızın Huzurunu Bozanların Her An Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.