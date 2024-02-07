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Türkiye, içeride ve dışarıda yapılan operasyonlarla suç örgütlerine göz açtırmıyor.

Her gün yapılan ve genişletilen operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Elazığ ve Konya'da düzenlenen "Kafes-37" operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-37" operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı;

Operasyon sonucu ele geçirilenler

Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi.



Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.



Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi Bir Bir Kafese Girecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde;



Elazığ’da:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme,

Tehdit ve Hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını işledikleri,



Konya’da:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama,

Yağma ve Silahla Tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri,

İllegal Kumar Oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.



Operasyonlar sonucu;

11 adet ruhsatsız tabanca,

8 adet pompalı tüfek,

3 adet av tüfeği,

Çok sayıda fişek ve

Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin



Suç Örgütü Kurarak Halkımızın Huzurunu Bozanların Her An Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.