Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı" dedi.

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ensonhaber.com

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlar sayesinde, örgütlere göz açtırılmıyor.

Milletin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan örgütlere yönelik emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılıyor.

Twitter hesabından bilgi veren Ali Yerlikkaya bu defa Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, çete lider Mehmet Şahin ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı.

54 adrese yönelik yapılan baskınlarda evler tek tek aranırken, çetenin yakalanma anı da paylaşıldı.

İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da operasyon

Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini Twitter hesabından duyuran Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.



Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı.



Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

18 eylem tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; kamuoyunda Şahinler olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edildi.

Eylemlere 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin karıştığı ortaya çıktı

İletişimin dinlenmesi tedbiri uygulanan örgüte yönelik mağdur ile tanık beyanları, rapor ve tutanak içerikleriyle elde edilen deliller sonucu tespit edilen eylemlere 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin karıştığı belirlendi.