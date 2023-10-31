Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni operasyona dair detayları paylaştı. Yerlikaya açıklamasında, "Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi" dedi.

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ensonhaber.com

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor...

Operasyonlara yönelik bilgileri sosyal medya hesabından yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu ile teröristlerin inlerine girdiklerini söyledi.

Kış aylarından önce teröristlerin mağara ve sığınaklarının imha edildiğini söyleyen Yerlikaya, operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini de paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi;

"Teröristlerin sığınakları tek tek imha edildi"

Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 81 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile kahramanlar operasyonu gerçekleştirildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.



Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;



Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da

kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay,

Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas’ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.



Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

Ele geçirilen mühimmatlar

Bu operasyonlarda;



11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi.



37 kg PATLAYICI MADDE, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi)



12 adet Mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış)



27 adet piyade tüfeği,



1 adet keskin nişancı tüfeği,



12 adet tabanca,



17 adet av tüfeği



10.135 adet mühimmat,(çeşitli silahlar için)



10 adet el bombası,



6 adet elektrikli fünye,



171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

"Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyoruz"