Bakan Yerlikaya, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi

AA

İstanbul'da cani şekilde katledilen İlkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri Türkiye'nin gündemine yerleşmişti.

Fatih’te yaşanan dehşet verici cinayette, önce Eyüpsultan’da eski kız arkadaşı olan Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih’teki eski sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in evine gitmişti

Uzun süredir genç kızı rahatsız ettiği bilinen Çelik, İkbal Uzuner'i zorla Edirnekapı surlarına götürmüştü.

Çelik, burada Uzuner’i de vahşice katletmiş ve ardından surlardan atlayarak intihar etmişti.

ALİ YERLİKAYA, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Ali Yerlikaya'nın, İkbal Uzuner'in ailesinin İstanbul'daki evine giderek anne ve babasına başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada Yerlikaya'nın, İstanbul'da öldürülen Ayşenur Halil'in ailesine de başsağlığı dilediği belirtildi.