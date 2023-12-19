Bakan Yerlikaya paylaştı! 3 suç örgütü elebaşı daha paketlendi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 yabancı organize suç örgütü liderinin Alanya ve İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlar sayesinde terör örgütlerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

Emniyet güçleri teröristleri ve elebaşlarını inlerinde enselerken, vatandaşlar güvenlikle başını yastığa koyabiliyor.

Özellikle Ali Yerlikaya'nın göreve geldiği günden beri yapılan operasyonlar, birçok ismin paketlenmesini sağladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada ise Kafes-21 Operasyonu ile 3 yabancı organize suç örgütünün daha tutuklandığını belirtti.

3 elebaşının yakalandığı görüntüler paylaşıldı