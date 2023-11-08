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Bakan Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk vatandaşlığı almaya hak kazanan Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987." dedi.