Bakan Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı 237 bin 995
Komisyonda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugüne kadar Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987." dedi.
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