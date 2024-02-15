İstanbul sabah saatlerine hareketli başladı...
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metrelik kargo gemisi battı.
İhbarı alan ekipler hızla harekete geçerek, gemide bulunan mürettebatı kurtarmak için çalışmaya başladı.
Bölgede arama-kurtarma sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama geldi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." diyerek şu ifadeleri kullandı;
Bölgede 1 adet boş can salı bulundu
Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.
Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.
Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir.
Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir.
Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir.
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