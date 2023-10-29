Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı...
100 yıl önce bugün ilan edilen Cumhuriyet, tüm yurtta yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Cunhuriyet Bayramı için yapılan etkinlikler dışında da sosyal medyadan özel mesajlar paylaşılıyor.
Bu mesajlardan birisini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" dedi.
Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştığı video mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Cumhuriyet..."
Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var.
" Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun"
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış