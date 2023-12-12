Bakan Yerlikaya'dan hakem Meler'e ziyaret: Adalete güveniyoruz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Yerlikaya, "Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Hakeme şiddet hepimizin tepkisini çekti" dedi. Yerlikaya ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meler'i telefonla aradığını da söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye dün, futbolda en kara gecelerden birisini yaşadı...

Süper Lig’in 15. hafta maçında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Gergin geçen karşılaşma 1-1 sonuçlanırken maça ise Ankaragücü Başkanı Faruk Koca damga vurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Bu yumruk sonrası Meler hastaneye kaldırılırken, Koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden Meler'i ziyarete giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tutuklama sonrası "Adalete güveniyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gereği yapıldı, mahkeme kararını biliyorsunuz"

Dün gece Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonraki yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için gerçekten çok büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyoruz. Mahkeme kararını biliyorsunuz.



Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan hakem arkadaşlara, tüm hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimiz ile birlikte temennimiz, sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu niye yapıyoruz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler'i telefonla aradı

Hamaset olduğu için mi söylüyoruz, spor dostluk, barış, kardeşlik... Fair-Play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman başka bir şey mi olmamalı. Ailece, yediden yetmişe izlediğimiz futbolda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz! Etmiyoruz. Konu artık mahkemede, bu süreç devam ediyor. Hepimiz mahkeme sürecinde bu işin nereye evrileceğini göreceğiz. Adalete inanıyoruz. Hakem camiamıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımız, az önce hakemimizi ziyaret sırasında aradı, görüştürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci anbean takip ettiğini, kınadığını belirtti. Kıymetli başhekimimiz ile birlikte hakem ile ilgili bilgileri aldı.

"Bir çağrıda bulunuyorum..."

Bir çağrıda bulunuyorum. Tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yapalım müsabakaları. Sonuç bizim istediğimiz gibi olduğu zaman da olmadığı zaman da keyifle bahsedebilir hale geldiğimiz zaman, spordan arzu ettiğimiz şeye ulaşırız. Bir daha dün geceki gibi bir sonuç, yüzümüzü kızartan, gördüğümüze inanamadığımız bir olay görmek istemiyoruz.



Konu artık mahkemede. O süreci onlar yönetiyor. O görüntüler (saldırı görüntüleri) inceleniyor. Konusu suç olan bir şey varsa gereği yapılacaktır. Bu, bu kadar basit.

"Liglerin ne zaman başlayacağını TFF'ye sorun"

Liglerin ne zaman başlayacağını TFF'ye sorun. Hep birlikte öğrenelim. Hakeme, bu olay yaşanmamış gibi sahip çıkmamız lazım. Onların yönetiminde müsabakalar gerçekleşiyor. İnsan hata yapabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Hata olmaması için şiddet mi? Hayır!

Sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Halil Umut Meler'in sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Herhangi bir beyin hasarı yok. Sol göz kanaması azalıyor ve kalıcı bir hasar kalmayacak. Göz doktorlarımız ve plastik cerrahlarımız, herkes değerlendirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama