Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Kurulan tuzakları yerle bir edeceğiz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, suç odaklarına göz açtırmadıklarını ve bundan sonra yine göz açtırmayacaklarını söyleyerek "FETÖVARİ oluşumlara izin verilmeyecek" dedi.

ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yeni bir mesaj yayınladı.

Bakan Yerlikaya, mesajında FETÖVARİ oluşumlarına izin vermeyeceklerinin altını çizerek, oyun kuranların oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceklerini söyledi

Bakan Yerlikaya mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

"FETÖ taktikleriyle oyun kurmaya çalışanları yerle bir edeceğiz"

Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

"O yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz"

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak.

"Bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız"

Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz Milletimiz müsterih olsun; Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız.

Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu hakkında "Müfettişler soruşturmayı bitirir bitirmez geniş bir açıklama yapacağız, sizleri çağıracağız." dedi.