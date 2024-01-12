Bakan Yerlikaya'dan provokatif paylaşım yapan hesaplara dair açıklama

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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.

Şehit haberlerinin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan hesaplara karşı da önlemler alınıyor.



"Provokatif paylaşım yapan hesaplara karşı çalışma başlatıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşamını yitiren askerlerle ilgili sosyal medyada "provokatif paylaşımlar" hakkında çalışma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şöyle dedi:

"Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada 'Provokatif amaçlı olarak' Terör örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır"