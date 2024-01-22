Bakan Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlerle ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Muğla sahillerine vuran cesetlerin, alabora olan teknelerdeki göçmenlere ait olduğunu açıkladı.

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17 Ocak'tan beri Antalya ve Muğla sahillerine 9 kişinin cansız bedeni vurdu.

Cesetlerin kimlikleri tespit edilmeye devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Cesetlerden birinin kayıp şahsa ait olduğu değerlendirildi"

Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu.



Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

"Cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi"

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.



Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla'da kıyıya vuran ceset, 3 göçmenden birine ait