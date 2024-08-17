Haber Merkezi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi müdahale etti.

Geçtiğimiz saatlerde İzmir'e ulaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinden son durumu aktardı.

"HAVA ARAÇLARI YANGININ ŞİDDETİNİ AZALTIR, KARA EKİPLERİ SÖNDÜRÜR"

Bölgede gece görüşlü helikopterlerin bulunmadığına dair iddiaları yanıtlayan Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Bahsetmiş olduğumuz bu hususlardan dolayı, hava araçlarımızı çıkan yangınların tamamında kullanıyoruz. 3 gece görüşlü helikopterimiz çalıştı. Ancak onların da bir uçuş süresi var. Pilotların dinlenmesi var. İkmal yapacaklar, iniyorlar ve kalkıyorlar. Şu an için sabaha kadar gece görüşlü herhangi bir şey çalışmayacak. Zaten ihtiyaç da yok. Şu anda arkada gördüğünüz yerde arkadaşlar hattı oluşturmuş vaziyette.



Hava araçları yangını söndürmez. Sadece şiddetini azaltır. Yerdeki arkadaşları, siz belki onları ışıklarından görüyorsunuz. Yangını o arkadaşlar söndürür. Yeri geldiğinde 1 kilometre hortum çekerler. Alevlerin arasında onu söndürürler. Tepe yangını denilen bir şey var, ağaçların üst kısmının yanması. Onlara hava araçları su attıklarında aşağı indirir, ama en önemlisi de bu kara ekipleri yangını söndürür. Her yerde böyledir. Elbette ki önemsiz demiyorum. Ama birisi birisinin alternatifi değildir, tamamlayıcısıdır."