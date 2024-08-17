Bakan Yumaklı’dan ‘sabotaj’ sorusuna yanıt: İzmir'deki yangını piknikçiler çıkardı
Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki orman yangını hakkında bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, önceki akşam başlayan ve hızla büyüyen yangınla ilgili açıklamalarda bulunarak sabotaj iddialarını da yanıtladı.

"İZMİR'DEKİ YANGIN PİKNİK ATEŞİNDEN ÇIKTI"

İzmir’de konuşan Bakan Yumaklı şu açıklamalarda bulundu:

“Şu anda herhangi bir sabotaj bulgusu yok. Bununla alakalı bir gelişme olursa Valiliğimiz gerekli bildirimleri yapacaktır. İncelemeler devam ediyor.

İzmir’deki yangın 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden çıktı, 16 ev yandı. Bölgede inanılmaz ve kararsız bir rüzgar var.”

Yumaklı, Türkiye’nin yangınlarla mücadele eden Yunanistan’a destek amacıyla yolladığı uçaklar ve helikopterin dün sabah itibarıyla geldiğini bildirdi.

Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarının tamamında herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 3’Ü ARANIYOR

Bakan ayrıca, orman yangınlarıyla ilgili İzmir Yamanlar’da 3 kişinin arandığını, İzmir Ödemiş’te 2, Bolu’da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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