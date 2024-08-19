Bakan Yumaklı'dan yangın gönüllülerine teşekkür mesajı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı gönüllü mücadele edenlerin fotoğraflarını paylaşarak teşekkür etti.

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Haber Merkezi

Yazın başlamasıyla hem aşırı sıcaklar hem de insani hatalar nedeniyle artan orman yangınları ile yurdun birçok bölgesinde mücadele aralıksız devam ediyor.

Halen Balıkesir, Çankırı ve İzmir'de devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangınla mücadelede gönüllülerin desteği de unutulmadı.

"BAZILARI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından gönüllülerin yangın alanlarındaki mücadelesini gösteren fotoğrafları şu ifadelerle paylaştı: