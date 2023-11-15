Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü'nde ikramiye verilmesi yönündeki çağrılara, "Kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" şeklinde yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Bugün TBMM'de AK Parti'nin Grup Toplantısı var.

Toplantıya katılan bakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önce basın ekiplerine açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"Cumhurbaşkanımız ya da Hazine ve Maliye Bakanımız duyurur"

24 Kasım Öğretmen Günü'nün yaklaşmasıyla, "Öğretmenlere ikramiye verilsin” çağrıları gündeme oturdu

Bakan Tekin de çağrıya şöyle yanıt verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığımızla istişare halindeyiz. Öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız ya da Hazine ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz.”

"Öğretmen ataması olacak"

Öte yandan Yusuf Tekin'e, 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusu yöneltildi.

Tekin de, "Tabii ki mutlaka olacak, bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 buçuk milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz"

Okullarda bir öğün yemek verilmesine ilişkin soruna da yanıt veren Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç olmadı diye bir şey yok. Şu anda yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz. Deprem sebebiyle bütçedeki kısıt bizi sınırlandırdı. İl müdürlükleri organize ediyor.”

"Akademi yapılanması hazırlığı içerisindeyiz"

Öğretmen akademileri kurulmasına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımızın üniversiteyle iş birliği halinde hem adaylık sürecinde hem de öğretmenlik sürecinde alacağı eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini, gündeme adapte olmalarını, yeni gelişmeleri takip etmelerini arzu ediyoruz. Akademi yapılanması hazırlığı içerisindeyiz.” diye konuştu.

"Özel okulların boş kalan kontenjanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz"

Özel okullara teşvikle ilgili soruyu cevaplayan Bakan Tekin, “Yapacağız diye bir şey yok. Sadece bu mümkün müdür, değil midir, onun alt yapısını oluşturuyoruz. Bu tamamen bir varsayım şu an ama özel okulların boş kalan kontenjanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz ihtiyaçlarımızı ve boş kontenjanları Hazine ve Maliye Bakanlığımızla paylaşacağız. Onların biz sunacağı ekonomik çerçeve her neyse o kapsamda ilgili kişilerle görüşüp, bir formül üretebilir miyiz diye bakacağız.” ifadelerini kullandı.

"Bir farklılık söz konusu değil"

Sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategoride değerlendirilmeyeceğini ifade eden Bakan Tekin, “Onlar sadece belli bir süre için sözleşmeliler. Süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçiyorlar. Bir farklılık söz konusu değil. Ücretli öğretmen arkadaşlarımızla ilgili olarak ek ders ücretleriyle ilgili yaptığımız değişiklikle yüzde 25 civarında bir artış sağlamış olduk.” dedi.