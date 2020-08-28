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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları 3 Eylül'de başlayacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları 3 Eylül'de başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.