Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: SGK'ya 1 milyon 770 bin kişi başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK'ya 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK alacakları için yapılandırma başvurularının 1 Şubat itibarıyla sona erdiğini anımsatarak şu bilgileri paylaştı:

Bakan Selçuk, yapılandırmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“2,75 MİLYAR LİRA TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

"Borç yapılandırması kapsamında e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 1 milyon 770 bin vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2,75 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."