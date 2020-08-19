- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: SMA hastalarımızın ilaçlarını temin edeceğiz
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: SMA hastalarımızın ilaçlarını temin edeceğiz
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz."
- AA
- 19.08.2020 - 16:37
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz."
SGK: "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur."
Ayrıntılar gelecek...