Bakan Ziya Selçuk, koronavirüse karşı okullarda alınan önlemleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınına karşı okullarda dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını ve öğrencilere ücretsiz maske desteği sağlanacağını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıklarını tamamladı.

MASKELER GELDİ, HİJYEN VE DEZENFEKSİYON KURALLARI DA TAMAM...

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandığını belirten Ziya Selçuk, ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını da kaydetti.

BAKAN SELÇUK, ALINAN ÖNLEMLERİ TEK TEK DUYURDU

Ziya Selçuk'un konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca, tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca, randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı."



